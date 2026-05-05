Alessandro Donvito conquista il Trofeo Masseria Ruina

Due giornate di boxe con la Quero in memoria del pugile Alberto Dragone

Si sono concluse le due giornate di pugilato in masseria organizzate dalla Quero-Chiloiro nel casale del vicepresidente Goffredo Santovito, la manifestazione sportiva giunta alla nona edizione che da quest’anno assume un significato particolarmente caro alla società di boxe tarantina, nel segno lasciato dal pugile Alberto Dragone a un anno dalla sua scomparsa, che è stato ricordato dagli amici della palestra che hanno rinominato il Trofeo Masseria Ruina come Premio Alberto Dragone.

Il vincitore del Trofeo è stato Alessandro Donvito, che ha disputato l’incontro da semi-pro sulle quattro riprese, – senza canotta, – con il bravo Ilyass Ennouri della Pugilistica Evergreen San Donaci, superandolo con tecnica e incisività in quattro riprese di boxe di altissimo livello in cui il pugile della Quero ha dimostrato talento e fair play; Donvito ha così ricevuto, tra orgoglio e commozione, il Trofeo dalla famiglia Dragone, nell’atmosfera che ha ricordato ai presenti quanto il pugilato non sia uno sport individuale, ma un gioco di squadra in cui gli atleti, prima di tutto persone, imparano a convivere negli allenamenti e sul ring, supportandosi e sostenendosi sia nella vittoria che nella sconfitta, nella fitta rete di relazioni di boxe e amicizia.

Alla manifestazione ha presenziato per la Federboxe di Puglia e Basilicata il Presidente Nicola Causi, che ha ricevuto dalla società di boxe del maestro benemerito Vincenzo Quero, – in supervisione delle gare, – una targa di riconoscimento; a supportare la manifestazione sportiva, inoltre, i consiglieri societari Nico Monfredi e Gianluca Musciacchio, insieme a tutti i soci che hanno contribuito alla realizzazione del secondo appuntamento pugilistico del 2026 organizzato dalla Quero-Chiloiro.

Tra le vittorie tarantine si sono distinti i seguenti pugili della Quero-Chiloiro della categoria élite: 75 kg Mattia Suppressa, 65 kg Lorenzo Macrì, 60 kg Antonio Laguardia, 60 kg Mohammed El Gaaga, 75 kg Francesco Poli; negli under 19 ha vinto il 75 kg Francesco Boccasini, negli under 17 66 kg Mattia Scarano, 57 kg Samuele Del Guadio, 57 kg Michele Candido, 80+ kg Gianmarco Rizzo, 60 kg Massimo Felone. Ha pareggiato l’under 19 75 kg Francesco D’Ippolito, mentre l’unica sconfitta è arrivata per l’under 19 65 kg Vittorio Ardito, per un totale della Quero-Chiloiro di 12 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta. Durante la manifestazione si sono svolti i sei derby tarantini e le gare di sparring-io in apertura delle due giornate.