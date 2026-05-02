Boxe, Quero-Chiloiro il 2 e 3 maggio in masseria

I nomi del IX trofeo Masseria Ruina

È tutto pronto per il weekend di boxe targata Quero che ritorna alla sua nona edizione nel casale del vicepresidente della Quero-Chiloiro Goffredo Santovito, dove è stato allestito il ring che ospiterà nelle giornate del 2 e 3 maggio con primo gong alle ore 16:30 complessivamente ventisei incontri di boxe dilettantistica maschile e femminile, di cui un match semi-professionistico sulle quattro riprese del pugile élite Alessandro Donvito e le gare di sparring-io del fiorente settore giovanile in apertura delle due giornate. Il IX trofeo Masseria Ruina porterà quest’anno la memoria del pugile Alberto Dragone, che sarà ricordato dagli amici della palestra al primo anno dalla sua scomparsa.

I protagonisti tarantini della manifestazione sportiva, che si contenderanno il trofeo “Masseria Ruina” di quest’anno saranno i seguenti: per la categoria élite, nei 75 kg oltre ad Alessandro Donvito, combatteranno Mattia Suppressa e Francesco Poli, nei 65 kg Lorenzo Macrì, Simone Derchia, Antonio Mundo, nei 60 kg Mohammed El Gaaga, Antonio Laguardia; per la categoria under 19 nei 75 kg Francesco Boccasini, Francesco D’Ippolito, nei 70 kg Vittorio Ardito, Francesco Gatto, Nicola Buzzacchino; per gli under 17 negli 80+ kg Gianmarco Rizzo, nei 70 kg Andrea Battafarano, Antonio Catalano, nei 66 kg Mattia Scarano, nei 60 kg Massimo Felone, nei 57 kg Samuele Del Gaudio, Michele Candido, nei 52 kg Roberto Camassa, nei 48 kg Mattia Galetta; infine, per gli under 15 nei 52 kg Francesco Musciacchio, Antonio Attanasio, nei 48 kg Pietro Patruno, e nei 46 kg Nicholas Acquaro.

Gli atleti della Quero-Chiloiro incontreranno avversari provenienti da società pugliesi e lucane, supportati all’angolo dallo staff tecnico tarantino composto da Cataldo Quero, Cosimo Quero, Cosimo Inerte, Salvatore Versace, Antonio Versace, Cataldo Rapetti, Francesco D’Arcangelo e Domenico Maffei, alla supervisione dei lavori del maestro benemerito Vincenzo Quero.