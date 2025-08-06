La Finlad si propone con la “Società sportiva Taranto 2025”

La società barese del fratelli Vito e Sebastiano Ladisa conferma sul sito ledicola.it la partecipazione al bando per la rinascita del calcio rossoblù

Alla proposta statunitense di David Warren per fare ripartire il calcio a Taranto se ne contrappone una Italiana. Meglio ancora pugliese, perché la via tricolore arriva da Bari. È infatti la Finlad dei fratelli Vito e Sebastiano Ladisa a farsi avanti e a renderlo noto a tutti attraverso un articolo apparso sul sito ledicola.it. La ragione sociale del club sarà “Società Sportiva Taranto 2025”. Secondo quanto riportato sul sito la proposta della Finlad: «include un piano economico e progettuale per rilanciare nel panorama calcistico la società rossoblù e valorizzare uno degli stadi più belli e innovativi d’Europa».Tra poche ore, con la lettura delle PEC che verranno aperte da un’apposita commissione, i tifosi ionici conosceranno il nome di chi guiderà la rinascita: Warren o la Finlad dei fratelli Ladisa.