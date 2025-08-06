giovedì 7 Agosto 25
Giuseppe Di Cera

La Finlad si propone con la “Società sportiva Taranto 2025”

Taranto, a destinazione la pec di David Warren

Giuseppe Di Cera -
La proposta dell'imprenditore statunitense è a disposizione dell'amministrazione comunale La pec inviata da Warren, per candidarsi all'acquisizione del titolo del nuovo Taranto, è giunta a...
Taranto, David Warren è pronto a inviare la PEC al Comune

Giuseppe Di Cera -
L'imprenditore statunitense avrebbe provveduto al pagamento dei 200.000 euro a fondo perduto L'imprenditore e finanziere di New York David Warren fa sul serio e...
Taranto, Gigi Blasi non parteciperà al bando

Giuseppe Di Cera -
L'ex presidente rossoblù sarebbe stato invitato dall'amministrazione comunale a presentare un progetto, ma l'ipotesi sarebbe venuta meno in brevissimo tempo Meno di 27 ore alla...
