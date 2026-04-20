Dreher Run, spettacolo a Massafra: vince Catalano, la città celebra lo sport

di Angelo Nasuto

Tra competizione e promozione del territorio, la gara valida per il Campionato regionale Master trasforma lo stabilimento Heineken in un’arena sportiva d’eccellenza

Ieri mattina a Massafra lo sport agonistico a livello regionale ha incontrato il territorio, con il suo sviluppo e la sua promozione. Si è tenuta la settima edizione della Dreher Run, gara podistica

valida per il Campionato Regionale Master 5 km su strada e 5ª tappa del circuito “GranPrix in Terra Jonica. Per la Tebaide d’Italia, che mai prima d’ora aveva ospitato un Campionato Regionale su percorso omologato FIDAL, si è raggiunto un altro traguardo storico.

La gara è stata vinta dall’atleta dell’Atletica Pro Canosa Luigi Catalano, che ha sempre condotto la corsa testa a testa con il secondo classificato, Andrea De Carolis, staccandolo nell’ultima parte del percorso. Per le donne primo posto per Mariangela Ceglia, atleta di fama nazionale della società Happy Runners Altamura, celebrando l’alto livello di competizione.

Si è trattato comunque di una gara particolare, disputata con un forte vento, con partenza e arrivo stabilite tutte all’interno dello stabilimento Heineken, così come l’intero percorso in un tracciato pianeggiante e veloce che prometteva spettacolo e grandi prestazioni. E così è stato, per l’impegno dell’A.S. D. Marathon Massafra, che ha organizzato il tutto, compreso il convegno sulla tematica sport e salute come connubio vincente, tenutosi ieri, che ha dato inizio alla due giorni sportiva. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Massafra, FIDAL e da Regione Puglia, dando un ruolo sempre più centrale della cittadina jonica nel calendario delle gare podistiche pugliesi.

Dell’amministrazione comunale era presente l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Cerbino, che ha evidenziato l’importanza dello sport per mantenere il benessere psicofisico, dichiarando: “sappiamo quanto sia formativo lo sport anche da un punto di vista sociale, ma poi se la pratica sportiva si svolge in uno stabilimento produttivo storico di livello internazionale, andiamo a valorizzare il nostro territorio”. In tal senso, nella manifestazione di ieri ai lati del palco di premiazione,così come tra i premi donati ai primi classificati, c’erano alcuni manufatti di cartapesta, realizzati nell’ultima edizione del Carnevale Massafrese.

Cerbino ha poi sottolineato che la città è inserita al cento per cento nel circuito degli eventi sportivi, giacché ospiterà nel rinnovato Palazzetto dello sport le gare ufficiale di Taekwondo dei Giochi del Mediterraneo del prossimo agosto.

La chiosa della giornata spetta al presidente della Marathon Massafra Francesco Quarato che ha affermato: “abbiamo raggiunto con questo evento numeri importanti, con ben 400 atleti FIDAL iscritti in gara e 150 liberi. Ma oltre a questo successo, dobbiamo dire che la Dreher Run non è stata solo una gara, ma una grande festa dello sport e della città, un’occasione per valorizzare il nostro territorio e diffondere benessere e salute”.