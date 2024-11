Taranto all’esame Cavese

I rossoblù (ore 17.30) saranno di scena al Simonetta Lamberti, mai violato negli undici precedenti

Costanza nelle prestazioni e risultati in linea di continuità con i successi delle due precedenti partite con Avellino e Audace Cerignola. Tra poco alle 17.30, il Taranto di Michele Cazzarò sarà di scena al Simonetta Lamberti per lanciare il guanto di sfida alla Cavese e uscirvi indenni darebbe ulteriore fiducia all’impresa salvezza. Peraltro su terreno di gioco sempre deleterio, perché non vi ha mai vinto. Dovrebbe essere un 3-5-2 contro 3-5-2, fermo restando che il tecnico dei campani Enzo Maiuri, vecchia conoscenza rossoblù, potrebbe virare verso il 4-3-3. Cazzarò non dovrebbe cambiare la sua filosofia e si schiererà con Del Favero tra pali, Shiba De Santis e Verde in difesa, Mastromonaco, Speranza, Matera, Fiorani e Contessa a centrocampo e Giovinco e Battimelli in attacco.

CAVESE-TARANTO

(stadio Simonetta Lamberti, ore 17.30)

CAVESE (3-5-2): Boffetti; Loreto, Peretti, Saio; Rizzo, Konate, Vitale, Pezzella, Maffei; Diarrassouba, Vigliotti; All.: Maiuri.

TARANTO (3-5-2): Del Favero; Shiba, De Santis, Verde; Mastromonaco, Speranza, Matera, Fiorani, Contessa; Giovinco Battimelli. All.: Cazzaro.

ARBITRO: Zago di Conegliano