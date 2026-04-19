Taranto a Brindisi nel ruolo di guastafeste

Al Franco Fanuzzi (ore 16.30), i rossoblù affrontano la vincitrice del campionato. Serviranno i tre punti blindare il terzo posto playoff

A Brindisi per vincere e blindare i playoff e soprattutto il terzo posto. Il Taranto cerca il bis sul terreno di gioco del Franco Fanuzzi, già violato il 16 ottobre in Coppa Italia per 1-0. I biancazzurri capitolarono a causa di un’autorete dell’ex Lanzolla, intervenuto per anticipare Imoh pronto alla deviazione. Se i rossoblù (fischio di inizio questo pomeriggio alle 16.30) replicassero il successo centrerebbero il duplice obiettivo, rispedendo al mittente un possibile successo del Canosa a Bisceglie. Dunque, le prime quattro della classifica intersecheranno oggi i propri sguardi e quasi certamente ne uscirà una classifica più delineata. Fermo restando che al Bisceglie, dopo l’accesso alla finale di Coppa Italia dilettanti ottenuto mercoledì scorso, importerebbe poco terminare secondo o terzo. Dipenderà tutto, in ogni caso, dal risultato del Montecchio capolista del girone di Eccellenza marchigiana. Sono i classici calcoli di fine stagione che tengono incollati a statistiche e calcio giocato i tifosi di tutte le squadre. Conteggi a cui il Taranto dovrà prestare poca attenzione, perché dovrà solo pensare a prendere i tre punti.

Gli ionici sanno che troveranno una formazione che non regalerà nulla, pur avendo già vinto il campionato. In palio, per i padroni di casa che oggi saranno sostenuti da un pubblico festante, c’è un altro obiettivo di tipo accessorio ma non per questo meno rilevante: mantenere l’imbattibilità in campionato. Un dato che resterebbe scolpito nella storia brindisina. In questo il Taranto dovrà fungere necessariamente da guastafeste, ma non si può fare diversamente.

Danucci, tecnico tarantino, dovrebbe confermare il 4-3-3 con l’unico dubbio legato a Guastamacchia: qualora il centrale difensivo non recuperasse, Rizzo sarebbe già pronto come accaduto in altre occasioni. A difendere i sette metri della porta ci sarà Mastrangelo, subito preservato da Hadziosmanovic, Konate, Rizzo e Sansò. A centrocampo un più che probabile tris di Over con Incerti, Di Paolantonio e Vukoja, così in attacco con Aguilera, Loiodice e Losavio.