Respinto il ricorso del club rossoblù, che resta ultimo in classifica con 3 punti

Nulla da fare per il Taranto che vede respinto il ricorso contro la penalizzazione di quattro punti, ricevuta lo scorso 5 novembre La società, allora ancora sotto la gestione Giove, venne condannata sia per i mancati pagamenti degli stipendi di agosto e sia per il caso dell’attaccante Semprini, che accettò l’incentivo all’esodo.