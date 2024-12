Taranto, deferiti Giove, Campbell e Alfonso

Il procuratore Federale segnala i dirigenti al Tribunale Federale Nazionale per violazioni amministrative

Sino al suo ultimo giorno, il 2024 si dimostra un anno da dimenticare. Il procuratore federale, a seguito della segnalazione della Co.vi.so.c ha deferito Salvatore Alfonso, Mark Colin Campbell e Massimo Giove al Tribunale Federale Nazionale (TFN) per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Nel dettaglio si legge: «Salvatore Alfonso, Mark Colin Campbell e Massimo Giove, rispettivamente amministratore unico, institore e procuratore speciale del Taranto FC 1927, sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati e delle rate degli incentivi all’esodo per le mensilità di settembre ed ottobre 2024. I tre dirigenti sono stati, inoltre, deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al versamento per le mensilità di settembre ed ottobre 2024 delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, nonché al versamento di due rate del piano di ammortamento concesso dall’INPS per un debito pregresso relativo al periodo luglio 2021-febbraio 2023. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore, nonché a titolo di responsabilità propria.Alla società ed ai sigg.ri Salvatore Alfonso e Massimo Giove è stata, altresì, contestata la recidiva, ex art. 18, comma 1, C.G.S»