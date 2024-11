Taranto, in arrivo la seconda penalizzazione

Domani il Tfn discuterà del mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati entro la data del 16 ottobre

Il Tribunale Federale Nazionale (TFN) richiama nuovamente all’ordine il Taranto. Domani, infatti, si discuterà dei mancati pagamenti da parte della potenziale vecchia proprietà (famiglia Giove) ai tesserati entro lo scorso 16 ottobre. In vista una penalizzazione che dovrebbe oscillare tra i 4 e i 6 punti. Una volta comminata, i rossoblù torneranno nuovamente all’ultimo posto.

Un bel peso per la squadra e per chi la guiderà. Al momento, infatti, la panchina non ha un padrone, ma dovrà averlo necessariamente entro venerdì. Cazzarò resta una possibilità, ma deve essere tesserato. Ci sarebbero altri profili seguiti dalla società e tra questi anche Walter Novellino, che però non sarebbe convinto.