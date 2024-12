Taranto, la Apex non molla la presa

Il fondo dichiara di essere ancora interessato all’acquisizione del club rossoblù

La Apex Global Capital LLC batte un colpo e lo fa ricordando il suo immutato interesse verso il Taranto FC 1927.

Questa la nota integrale: «La scrivente società comunica che, pur in presenza (nelle settimane precedenti) di una serie di problematiche non imputabili alla stessa (e ancora una volta lo sottolineiamo con forza), si e’ continuato a lavorare, anche durante gli ultimi 10 giorni per l’acquisizione del Taranto FC 1927. Al tempo stesso la nostra volontà di acquisire questo prestigioso club non è mai mutata nel tempo e ciò da tempo e’ a conoscenza della famiglia Giove. Rispediamo indietro inoltre qualsivoglia tesi “fantasiosa” di una nostra eventuale sparizione dalla trattativa.Fatte salve queste premesse, ma fondamentali per una analisi corretta dello stato dell’arte, stiamo continuando a lavorare sulle attività fondamentali per il closing come ad esempio il deposito della fideiussione presso la Lega Pro (quest’ultima ha ricevuto il testo finale del documento e siamo in attesa della loro approvazione). Per quanto attiene al blocco del conto corrente del club ricordiamo che ciò ha causato non solo problemi al Taranto FC 1927 ma anche alle attività bancarie della scrivente società, che sta lavorando per risolvere le suddette problematiche (come il pagamento degli stipendi dei tesserati e di altri debiti societari).” – lo dichiara Apex Capital Global LLC»