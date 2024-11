Taranto piegato dalla capolista

Il Benevento vince con due reti segnate nella ripresa

Come da pronostico, il Taranto alza bandiera bianca davanti al Benevento, che si impone 2-0.

La partita, per i rossoblù, presenta due volti. Infatti a un buon primo tempo segue una ripresa priva di particolare mordente. Meglio i sanniti, a cui basta nella seconda frazione pigiare sull’acceleratore per prendersi i tre punti. Scelte tecniche, infortuni e squalifiche condizionano l’undici di Michele Cazzarò, che inserisce Marong tra i tre della difesa, consegna a Verde e Garau il diploma di esterno di centrocampo (a destra e a sinistra) e sul fronte offensivo riporta Zigoni titolare assieme a Guarracino.

Taranto pericoloso al 3′ sul tiro dal bandierina di Guarracino e su cui stacca De Santis che centra la traversa. Risposta sannita al 7′: Verdi perde la sfera Viscardi la recupera e la cede a Starita il cui diagonale è fuori di un nulla. La partita scivola su binari poco spettacolari, ma redditizi per il Taranto che resiste anche dopo l’occasione giallorossa del 37′. Dal dischetto il destro di Simonetti chiama Del Favero alla pronta reazione, palla a Borello che di prima intenzione mette a lato. Testa tra i capelli per gli ospiti. C’è il tempo, in Curva Nord di salutare il fresco ex Antonio Ferrara per le sue 175 partite in rossoblù.

Nella seconda frazione i cambi fanno la differenza. Acampora, in particolare, ha il piede fatato e da due suoi calci d’angolo, al 21′ e al 30′, partono due palloni recapitati a Starita e Talia che non sbagliano. Peccato per il primo gol favorito dall’uscita fuori tempo di Del Favero. Il Taranto non reagisce e il Benevento ringrazia.

TARANTO-BENEVENTO 0-2

RETI: 21′ st Starita, 30′ st Talia.

TARANTO (3-5-2): Del Favero, Shiba (43′ st Fiorentino sv), De Santis, Marong; Verde, Matera, Fiorani, (31′ pt Speranza) Schirru, Garau; Guarracino (11′ st Battimelli) Zigoni (11′ st Fabbro). A disp.: Meli, Papazov, Sacco, Giovinco, Vaughn Iervolino, Zerbo. All.: Cazzarò.

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi (1′ st Ferrara); Talia (32′ st Meccariello) Viviani; Starita (32′ st Lanini) Borello (14′ st Lamesta) Simonetti (1′ st Acampora); Manconi. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Prisco, Veltri, Agazzi, Carfora, Capellini. All.: Auteri

ARBITRO: Andreano di Prato.

Guardalinee: Pianna e Carella

Quarto ufficiale: Aurisano.

AMMONITI: Starita, Oukhadda, Viviani (B).

NOTE angoli 8-3 per il Benevento. spettatori 1500. Rec.: 4′ pt, 4′ st.