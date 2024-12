Taranto, resa incondizionata al Catania

Nell’ultima partita dei rossoblù allo Iacovone, reso un cantiere per i Giochi del Mediterraneo del 2026, matura un pesantissimo 5-1

Mentalmente scarico, senza la benché minima forza ed energia, il Taranto presta il fianco al Catania che con disarmante facilità passa allo Iacovone per 5-1. Tutte le difficoltà quotidianamente vissute e affrontate dalla squadra sono impietosamente affiorate nell’ultima gara giocata nell’impianto sportivo della Salinella, oramai quasi interamente cantierizzato per i Giochi del Mediterraneo del 2026. Il duro risultato vede il Taranto soccombere contro gli etnei dopo 28 anni. Correva il 20 ottobre 1996 e i rossoblù, nell’allora C2, persero 1-0 per la rete di Brutto. I primi 45 minuti indirizzano la gara, compromessa tra il 21′ e il 23 per le reti di Ierardi di testa e Stoppa che ruba palla a Marong. Il tris di inglese al 47′, ancora con una deviazione aerea.

Nella ripresa il Taranto fa entrare in campo il suo uomo migliore “orgoglio” e almeno per una ventina di minuti la squadra si muove con un minimo di dignità. Dopo l’occasione di Verde (ottima parata di Bethers) al 13′, il gol di Guarracino al 22′ direttamente su punizione e sulla quale l’estremo difensore ospite ha qualche colpa. Il Catania, sino ad allora al piccolo trotto, reagisce e va ancora a segno con i neoentrati Montalto e Forti sul finire della contesa. I fischi degli ultras rossoblù, che trovano posto nel settore di tribuna, accompagnano l’uscita della squadra.

TARANTO-CATANIA 1-5

RETI: 21′ pt Ierardi (C), 23′ pt Stoppa (C), 47′ pt Carpani (C), 22′ st Guarracino (T), 34′ Montalto (C), 42′ st Forti (C).

TARANTO (3-5-2): Del Favero; Marong, De Santis, Papazov; Verde (26′ st Garau), Speranza (42′ st Fiorentino), Matera 5 (26′ st Iervolino) Schirru 5,5 (13′ st Guarracino), Contessa; Zigoni, Battimelli (42′ st Giovinco). A disp.: Meli, Sacco, Zerbo. All. Cazzarò.

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Quaini; Carpani, De Rose (38′ st Forti), Sturaro (31′ st Lunetta), Raimo; Jimenez (13′ st Verna), Stoppa (12′ st D’Andrea), Inglese (12′ st Montalto). A disp.: Butano, Allegra, Gega, Castellini. All.: Toscano.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

Guardalinee: Cecchi, Martone.

Quarto ufficiale: Ciaravolo.

NOTE: espulso al 37′ st Papazov (T) per doppia ammonizione; ammoniti Contessa (T), Verde (T), Papazov, Carpena (C), e Toscano (allenatore Catania), Matera (T).

NOTE: angoli 5-2 per il Catania. Rec.: 2′ pt