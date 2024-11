Il TFN punisce ancora il club rossoblù, che torna all’ultimo posto

Il Tribunale Federale Nazionale punisce il Taranto con ulteriori 6 punti di penalizzazione che lo fanno sprofondare in ultima posizione a quota 3. Il motivo è il ma caro pagamento degli stipendi ai tesserati entro il 16 ottobre. In totale, in appena due settimane, gli ionici hanno perso 10 punti, i primi 4 lo scorso 5 novembre.