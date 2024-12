Taranto, stipendi non pagati

La Apex avrebbe dovuto provvedervi come da preliminare firmato a metà novembre

Dopo il closing, previsto per venerdì 13, ora è saltato anche il pagamento degli emolumenti ai tesserati del Taranto. Come da preliminare firmato a metà novembre, toccava alla Apex Capital Global LLC mettere mano al portafoglio entro il 16 dicembre. Peraltro i conti correnti del club rossoblù, come da comunicato stampa inviato dal socio di maggioranza nel primo pomeriggio di oggi, sono aperti e dunque nulla avrebbe potuto ostacolare il rispetto della scadenza.