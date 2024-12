Ultima di andata, il Taranto cerca punti a Monopoli

I rossoblù, privi di cinque calciatori tra squalificati e indisponibili, saranno di scena al Veneziani, dove appena otto mesi fa vinsero 2-1

Soltanto otto mesi fa, era il 14 aprile, Orlando e Riggio piegarono il Monopoli, battuto 2-1. Nessuno dei due fa parte dell’attuale rosa del Taranto e immaginare che l’impresa venga ripetuta appare una mera chimera. Da questo decimo scontro al Veneziani tra rossoblù e biancoverdi (i precedenti nove sono equamente divisi tra vittorie, sconfitte e paraggi), la squadra di Michele Cazzarò cerca punti per muovere una classifica che pare avere emesso il suo verdetto. L’ultimo risultato di parità, 2-2, risale al 19 ottobre del 2014: anche un punto, a distanza di dieci anni, sarebbe accettabile. Peraltro il Taranto, a parte il successo di Avellino, fuori casa ha sempre alzato bandiera bianca. Dunque è questa l’ultima occasione del girone di andata per eliminare questo zero.Senza gli squalificati Papazov, Contessa e Matera e gli indisponibili Fabbro e Giovinco, il Taranto sarà letteralmente in emergenza. L’auspicio è che almeno sul campo la squadra riscatti una settimana molto dura e che non si è conclusa con il tanto agognato passaggio delle quote societarie.

Le probabili formazioni

MONOPOLI-TARANTO

(Stadio ore 15, stadio Veneziani)MONOPOLI: (3-5-2): Vitale; Angileri, Miceli, Bizzotto; Scipioni, Falzerano, Battocchio, Bulevardi, Yabre; Bruschi, Grandolfo. Allenatore: Colombo.

TARANTO (3-5-2): Del Favero; Shiba, De Santis, Verde, Guarracino, Fiorani, Speranza, Schirru, Mastromonaco, Battimelli, Zigoni. Allenatore: Cazzarò.

ARBITRO: Striamo di Salerno.