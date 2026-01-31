A sinistra tutto vale

di Maria D’Urso

Nel PD jonico vale la regola del “torna a casa , lassie”. La storia del circolo “Volta”. E la partita appena cominciata per conquistare la segreteria provinciale

Qualcosa si muove nel Partito Democratico ionico. Dopo i risultati delle elezioni regionali pugliesi, avvenute lo scorso novembre, la designazione dei consiglieri e degli assessori in riva allo Jonio sta portando a una ridefinizione delle correnti e degli equilibri politici, soprattutto all’interno dei circoli.

Pare, infatti, che alcuni ex dem siano tornati alla carica per riappropriarsi delle basi, nel frattempo passate ad altri. Uno dei circoli in questione sarebbe il Volta ed è attualmente gestito dal segretario cittadino Giuseppe Tursi, dal consigliere comunale Gianni Azzaro (sempre più vicino alla maggioranza Bitetti), e dall’ex presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli che, dopo la mancata elezione nella coalizione di Checco Tacente delle amministrative 2025, è rientrato in casa dem.

Ma non sono gli unici. Tra coloro che cercherebbero di riposizionarsi, nel partito progressista, ci sarebbero alcuni ex consiglieri dell’amministrazione Melucci che, nel 2024, assecondarono le scelte del primo cittadino per diventare civici. Circostanza sulla quale il Partito Democratico non le mandò a dire, tacciandoli di essere dei voltagabbana che non avrebbero più dovuto fare ritorno. Un monito caduto nel vuoto, dal momento che molti di loro sono rientrati e tenterebbero di riposizionarsi.

Questo dato, che all’apparenza potrebbe risultare superfluo, in realtà accende i riflettori su una serie di interrogativi: il primo, fra tutti, riguarda la posizione della segretaria provinciale Anna Filippetti. La sua mancata elezione a consigliera regionale, di fatto, avrebbe aperto la strada a una nuova stagione di posizionamenti e possibili manovre, alla conquista della segreteria provinciale.