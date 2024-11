Abbate presidente del Consiglio. Di Cuia (FI): “Si prospetta una fase ancora più turbolenta”

“Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi: infatti, con questa mossa, la maggioranza perde altri pezzi e in Consiglio si correrà sul filo del rasoio”. Riportiamo integralmente la nota

“Il tempo è galantuomo: con l’elezione di Abate alla presidenza del Consiglio comunale di Taranto, si chiude il cerchio dal mancato scioglimento dell’assise dello scorso febbraio. Il Consiglio comunale viene strumentalizzato per saldare un accordo politico utile a tenere in vita l’amministrazione. Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi: infatti, con questa mossa, la maggioranza perde altri pezzi e in Consiglio si correrà sul filo del rasoio. I numeri sono eloquenti: ora ci sono 16 consiglieri in maggioranza (più il sindaco) e 16 all’opposizione. Per Melucci si prospetta una fase ancora più turbolenta… anche se sembra impossibile da immaginare”.