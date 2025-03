Aeroporto Grottaglie, Borraccino: “Sempre più vicina apertura a voli di linea passeggeri”

“La crescita del codice ICAO prospetta un probabile aumento del futuro traffico aereo che unito alla prossima ultimazione dei lavori del terminal passeggeri ci consegnerà un quadro roseo”

“Mentre all’aeroporto Arlotta di Grottaglie procedono i lavori da 9 milioni di euro, da parte della Regione Puglia, per il completo rifacimento del terminal passeggeri, nei giorni scorsi è arrivata un’altra importante notizia che conferma la possibile e auspicata prossima apertura ai voli di linea passeggeri dall’aeroporto Tarantino, come anche più volte recentemente affermato dal Presidente Michele Emiliano.” Cosi in una nota Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

“Infatti lo scorso 25 febbraio, con apposito decreto interministeriale del Ministero dell’Interno e del Ministero dei Trasporti, nell’ambito della rimodulazione delle categorie antincendio degli aeroporti, Taranto vede potenziato codice antincendio del suo aeroporto che passa da ICAO 5 a ICAO7.

L’ICAO, l’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile è l’ente che assegna i codici antincendio che nel nostro caso aumenta di ben due unità. La classificazione ICAO si presenta in 10 categorie (appunto da 1 a 10). – Sottolinea – La Categoria ICAO7 indica che l’aeroporto, in questo caso quello di Grottaglie, sarà allestito per affrontare eventuali incendi di dimensioni medio-grandi con un numero di vigili del fuoco e mezzi adeguati alla gestione del rischio correlato al traffico aereo dell’aeroporto stesso. Per essere ancora più chiari, il codice ICAO 7, assegnato all’aeroporto di Grottaglie, è idoneo per la gestione di velivoli di grandi dimensioni.

Possiamo quindi affermare che questa meritata crescita del codice ICAO prospetta un probabile aumento del futuro traffico aereo che unito alla prossima ultimazione dei lavori del terminal passeggeri ci consegnerà un quadro roseo nell’auspicata direzione dell’attivazione dei voli di linea, come richiesto, a viva voce, da tutta la nostra provincia.” Conclude Borraccino.