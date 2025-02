Aeroporto Grottaglie, Di Gregorio (Pd): “Non frenare lo sviluppo”

Il consigliere regionale attacca il viceministro Rixi, sottolineando l’importanza degli investimenti regionali e delle prospettive legate ai Giochi del Mediterraneo 2026

Il consigliere regionale del Pd, Vincenzo Di Gregorio, presidente della II Commissione consiliare della Regione Puglia, critica duramente la posizione assunta dal viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi sullo sviluppo dell’aeroporto di Grottaglie. “Sono bastati pochi giorni per vedere entrare in azione la contraerea del centrodestra sulla possibilità di attivare voli passeggeri dall’aeroporto di Taranto-Grottaglie”, afferma Di Gregorio, riferendosi alle recenti dichiarazioni di Rixi durante la sua visita al porto di Taranto.

Il consigliere dem sottolinea come lo scalo ionico sia attualmente interessato da importanti lavori di ristrutturazione, con un investimento regionale di circa 50 milioni di euro, finalizzati a renderlo competitivo su più fronti, non solo nel settore aerospaziale. I Giochi del Mediterraneo del 2026 rappresenterebbero, secondo Di Gregorio, un’occasione ideale per testare le potenzialità della struttura.

Rispetto alle preoccupazioni espresse da Rixi, il consigliere regionale precisa che “né i tarantini, né la Regione Puglia vogliono un sistema aeroportuale che si regge su aiuti pubblici”, pur ricordando come in tutta Italia le compagnie aeree scelgano gli scali in base alle condizioni più vantaggiose offerte dai gestori.

Di Gregorio evidenzia due priorità che dovrebbero guidare l’azione del viceministro: garantire alla provincia ionica pari opportunità di mobilità rispetto ad altre aree del paese e rendere produttivo l’investimento pubblico per il restyling dell’aeroporto. Lo scalo, secondo il consigliere, dovrebbe poter sviluppare attività cargo, voli charter e di linea, in modo complementare e non concorrenziale con gli altri aeroporti pugliesi.

“Mi auguro che gli esponenti regionali e locali delle forze politiche di centrodestra si mobilitino compatti – conclude Di Gregorio – per evitare che la ‘sparata’ del ministro Rixi impallini sul nascere le prospettive di rinascita e rilancio dell’aeroporto di Taranto/Grottaglie”.