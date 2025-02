Ruggiero fuori dall’esecutivo cittadino e nuovo componente del Comitato dei Giochi al posto di Pelillo? Murgia prossimo sacrificato di Melucci? CosmoPolismedia vi racconta tutto in anteprima

Altro giro altra corsa sull’ altalena Melucci. La continuità amministrativa, questa sconosciuta per una giunta che serve soltanto a mantenere in vita un’amministrazione che in città non riscuote alcun consenso.

Il tanto vituperato “consenso” – che serve ai politici per garantirsi permanenza sulla scena politica e voti – non conta più nulla visto che non si scelgono più professionalità che possano portare risultati utili al consenso appunto. Quello che resta è solo un casting fra personaggi che allontanino lo scioglimento anzitempo del consiglio comunale.

Ma torniamo sull’altalena. Come anticipato da CosmoPolismedia è arrivato il momento non più rinviabile di curare il mal di pancia del consigliere Odone che ha dato alla causa: per Melucci ha rinnegato e abbandonato il Movimento 5 stelle che lo aveva portato in consiglio, ha votato il cambio del regolamento che ha consentito di poter sfiduciare il presidente del consiglio, ha votato la sfiducia a Piero Bitetti consegnando lo scranno più alto di Palazzo di città a Luigi Abbate. Ad Abbate, l’uomo che armato di telecamera per anni ha offeso in tutte le maniere possibile Melucci per poi salvarlo un freddo pomeriggio di un anno fa mentre il compianto Massimo Battista lo aspettava inutilmente davanti alla porta del notaio.

Tante le prove di fedeltà di Odone dicevamo, che adesso rivendica chiedendo l’assessorato all’urbanistica. Un azzardo vista la situazione in cui versa quella direzione dopo la debacle dei Giochi del Mediterraneo ma questa dovrebbe essere la richiesta. Che dovrebbe essere cosa fatta anche perché l’assessore in carica pare non goda più del supporto del consigliere di riferimento Castronovi visto che una volta entrato in giunta ha rotto il legame politico per consegnarsi al sindaco Melucci. Castronovi dunque non dovrebbe strapparsi i capelli per difendere la sua posizione.

Tutti rumors attendibili visto che propongono da fonti molto vicine all’amministrazione, ma pur sempre rumors e il condizionale dunque è obbligatorio. Edmondo Ruggiero poterebbe essere ricompensato con un ruolo nel comitato dei Giochi del Mediterraneo al posto di Michele Pelillo il cui incarico era però a titolo gratuito. A Edmondo Ruggiero le valutazioni, dunque.

Un altro assessore che pare essere sull’altalena per fare spazio al nome di Odone, potrebbe essere quello dell’assessore Murgia cognato della consigliera Pittaccio, ma a quel punto si aprirebbe un problema di famiglia che potrebbe portare altre grane.

La consigliera Mignolo invece scende dall’altalena in cui era finita la settimana scorsa perché il retro front del sindaco l’ha tolta dell’imbarazzante questione degli asili nido cui tanto teneva.

Sullo sfondo di tutto questo quadro desolante, la città di Taranto. Della quale pare non interessare nulla più a nessuno.