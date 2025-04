Amministrative Taranto, Forza Italia sostiene Lazzàro: “Uniti per vincere”

Anche D’Attis e De Palma convergono sul presidente di Confagricoltura. La Lega correrà con Tacente

Il centrodestra cerca l’unità per le prossime elezioni amministrative di Taranto, con Forza Italia che ha annunciato domenica 6 aprile il suo sostegno al candidato sindaco Luca Lazzàro, presidente regionale di Confagricoltura, già indicato da Fratelli d’Italia. La decisione è stata comunicata dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, che era stato precedentemente proposto come candidato sindaco. “Taranto non ha bisogno di altre divisioni, ma di unità”, ha dichiarato Di Cuia, sottolineando l’importanza di una scelta di responsabilità per il bene della città.

Il segretario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, e il coordinatore provinciale, Vito De Palma, hanno confermato l’impegno del partito per una campagna elettorale determinata, puntando su Lazzàro come “candidato credibile e competente” per offrire ai tarantini una chiara visione per lo sviluppo della città, sottolineando come la decisione sia stata presa in accordo con il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia.

La scelta di Forza Italia rispecchia la volontà di rispondere alle richieste dei cittadini tarantini, che chiedono al centrodestra non solo idee e determinazione, ma soprattutto unità. Un valore, quest’ultimo, che il partito ha sempre considerato indispensabile, tanto da non aver mai abbandonato l’idea di una coalizione coesa per il capoluogo ionico.

La coalizione a sostegno di Lazzàro si allarga così a sei liste, includendo oltre a FdI e FI anche Udc, Liberali, La Svolta e Noi Moderati. Resta fuori dal perimetro la Lega che, insieme a Riformisti Psi e Liste civiche, sosterrà invece l’avvocato Francesco Tacente, 42enne presidente del Consorzio trasporti pubblici di Taranto.