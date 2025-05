Asili nido, Lincesso: “Difendiamo il servizio pubblico e valorizziamo i lavoratori”

“Non possiamo cedere alla logica dei tagli o delle privatizzazioni che impoveriscono i diritti e aumentano le disuguaglianze”

“Gli asili nido comunali sono un presidio fondamentale di crescita, inclusione e sostegno per le famiglie della nostra città. Lavorando da anni come assistente sociale nel Comune di Taranto, conosco bene, dall’interno, il valore di questi servizi e le difficoltà quotidiane che affrontano educatrici e operatori.” Lo afferma in una nota Sabrina Lincesso, candidata al Consiglio Comunale di Taranto.

“Per questo ribadisco con forza: gli asili nido comunali devono rimanere pubblici, devono essere finanziati adeguatamente e riprogrammati con serietà, visione e rispetto per il lavoro di chi ogni giorno costruisce il futuro dei nostri bambini.

Condivido pienamente la posizione espressa dalla CISL FP del Comune di Taranto, che da tempo sottolinea l’urgenza di finanziare e riprogrammare i servizi educativi. – Sottolinea – Una posizione che non è solo sindacale, ma profondamente politica e sociale: investire nella prima infanzia significa costruire una città più equa, più forte, più giusta.

Difendere la gestione pubblica dei nidi significa garantire un’alta qualità educativa, accessibile a tutti, senza discriminazioni economiche o sociali. Ma significa anche valorizzare il personale comunale, riconoscendone il ruolo, investendo nella formazione continua, garantendo stabilità lavorativa e migliori condizioni contrattuali.

Non possiamo cedere alla logica dei tagli o delle privatizzazioni che impoveriscono i diritti e aumentano le disuguaglianze. Dobbiamo, invece, rafforzare il servizio pubblico, renderlo ancora più efficace e moderno, sempre vicino ai bisogni delle famiglie e dei bambini.

Conoscere i problemi per costruire soluzioni vere: da assistente sociale, da cittadina, da futura consigliera comunale, porterò questa battaglia dentro le istituzioni. – Conclude Sabrina Lincesso – Per una Taranto che investe nel suo futuro. Per una Taranto che non lascia indietro nessuno.”