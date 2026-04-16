Cuor di Leone

di Maria D’Urso

Revocato in autotutela l’affidamento ad Edital Srl. Figuraccia dell’ente civico. La cultura, e la sua comunicazione, e’ un’altra cosa

Revocato l’affidamento diretto per l’azienda Edital Srl. Quest’ultima, per il valore di 11.224 euro avrebbe dovuto occuparsi della comunicazione online dell’evento “Stati Generali della Cultura”, che si sta svolgendo in questi giorni in Biblioteca Acclavio e si concluderà il prossimo 7 maggio presso il Teatro Comunale Fusco.

L’Ente civico ha rivisto la decisione di affidare a Edital la gestione dei contenuti informativi, revocando la determina in autotutela.