Asili nido, Pd Taranto: “No alla privatizzazione di un bene comune”

“Al Sindaco chiediamo di ripensare a queste scelte e di aprire un dialogo con le famiglie, le forze sociali e le professioniste dell’educazione per trovare delle soluzioni”

“Gli asili nido attraversano a livello nazionale uno dei momenti più difficili della loro storia. La manovra economica proposta dal governo Meloni prefigura un inaccettabile arretramento dei servizi per lo 0-3, e vede allontanarsi le speranze di colmare le distanze fra la dotazione di servizi di cui dispone il nord del paese, e quelli di cui dispongono il sud e le aree più interne. Si legittima così la differenza dei diritti che vengono riconosciuti alle bambine e ai bambini che nascono al nord del paese, piuttosto che al sud o nelle zone interne.” Così in una nota gli esponenti del Partito Democratico di Taranto.

Il nostro Comune tace su tutto questo. Tuttavia agisce. Clamorosamente, in un momento di grande fragilità e incertezza per il destino dei servizi 0-3, mentre tanto resta da fare a livello locale per applicare quanto previsto dalla normativa sul sistema integrato 0-6 (di cui alla legge n°107 del 2015, e al d. lgs. 65/17). – Affermano – Cosa fa il nostro Comune? Vuole delegare a soggetti privati (cooperative e associazioni) la gestione dei nidi si sottrae al ruolo importante che gli viene assegnato dal d.lgs. n° 65 di ‘garante della qualità del sistema’ non fornisce al personale, alle famiglie e alla cittadinanza tutte le motivazioni di una simile scelta.

Chiediamo al Sindaco Melucci di ripensare a questa scelta. Di aprire il dialogo con le forze sociali e le rappresentanze delle famiglie e di condividere con le professioniste dell’educazione all’interno dei servizi educativi, la ricerca di soluzioni delle problematiche. – Concludono – Difendere gli asili nido pubblici significa tutelare un bene comune e garantire pari opportunità a tutte le bambine e i bambini, preservando il futuro della nostra comunità.”