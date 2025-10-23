“Bene la ZES unica. La politica ascolti le proposte di Confapi Puglia”

Scalera: “Il Mezzogiorno faccia come la Polonia degli ultimi anni. Rilanci la propria economia, metta a sistema la nostra unicità geopolitica”

“Considero giuste ed opportune le considerazioni espresse su CosmoPolis dal presidente di Confapi Puglia, Carlo Martino. Puntare sulla ZES unica del Mezzogiorno, sulle Zone Economiche Speciali, rappresenta una grande occasione per i nostri territori”. Torna sull’argomento il consigliere regionale, Antonio Scalera.

“L’esperienza – continua – mutuata dalla Polonia negli scorsi anni ha dato grandi risultati in quel Paese, ponendo le imprese e la politica nelle condizioni di poter programmare lo sviluppo economico di aree depresse e a basso indice di progresso finanziario. Stessa cosa andrebbe replicata nel Sud. Sfruttando il vantaggio della nostra unicità: la valenza geopolitica delle Regioni mediterranee”.