Bitetti: “Avanti con l’attuale Giunta, ma il programma votato va rispettato”

“Certamente resta fondamentale, all’interno della coalizione, il rapporto di fiducia e di produttività espressa sui singoli dossier per dare ai cittadini i riscontri che meritano, perché è a loro che rispondiamo come amministratori della cosa pubblica.” Riportiamo integralmente la nota

“L’intenzione è quella di portare avanti l’attuale Giunta per l’intero mandato dei 5 anni, purché tutti continuino a condividere il programma elettorale scritto con le forze di maggioranza, e votato dagli elettori. Sono loro che non dobbiamo mai tradire.

Certamente resta fondamentale, all’interno della coalizione, il rapporto di fiducia e di produttività espressa sui singoli dossier per dare ai cittadini i riscontri che meritano, perché è a loro che rispondiamo come amministratori della cosa pubblica.

Sono del parere che si debba continuare con maggior slancio e con più forza, perché Taranto ha emergenze e urgenze quotidiane da risolvere, e risorse limitate per porvi rimedi immediati, oltre che grandi questioni che impattano pesantemente sulla nostra economia e sulle tenuta sociale.

Per ciò che concerne infine il dibattito interno ai partiti, in questo caso il Pd, così come più volte detto in passato, restano discussioni circoscritte ai singoli schieramenti, che non devono assolutamente compromettere l’operato di questa amministrazione.”