Bitetti: “Avanti con l’attuale Giunta, ma il programma votato va rispettato”

Politica

QUART’ORDINE

Vincenzo Carriero -
Massafra boccia il suo ex sindaco, Fabrizio Quarto, negandogli il pass per sedere in Consiglio regionale. Questa volta la faccia del bravo ragazzo, i...
Lizzano, Mele delegato alla sanità

CP -
L'onorevole Iaia spiega che con il consigliere Mele, il gruppo di Fratelli d'Italia di Lizzano e il consigliere regionale Renato Perrini stanno focalizzando gli...
Bitetti convoca la maggioranza

CP -
di Maria D'Urso Approvazione del Bilancio alle porte. Ma prima vanno fatti rientrare i mal di pancia dopo i risultati delle Regionali. Questo pomeriggio tutti...
