Bitetti revoca la delega al Personale a Stamerra

di Maria D’Urso

Il sindaco opera una scelta, senza conoscerne le ragioni, con l’assessore di riferimento del consigliere di Azione, Di Gregorio

Il sindaco Bitetti revoca la delega al Personale all’assessora Stamerra. Secondo quanto si apprende dal decreto del sindaco n. 9, il primo cittadino ha rideterminato le deleghe di Federica Stamerra, che passano da “Patrimonio, Personale e Politiche del Lavoro” a “Patrimonio, Servizi Demografici e Politiche del Lavoro”. Di conseguenza, l’assessore, espressione diretta dell’ex dem Vincenzo Di Gregorio (da qualche mese transitato in Azione), non si occuperà più dell’organizzazione del personale amministrativo dell’Ente civico.

Resta ora da capire se il sindaco Piero Bitetti intenda trattenere per sé la delega al Personale o se sia già a lavoro per ridefinire gli equilibri della giunta. Si ricordi, inoltre, che dall’insediamento avvenuto lo scorso 7 luglio 2025, il primo cittadino non ha ancora conferito le deleghe a Polizia Locale, Cultura e Sport.