IN SOLDONI

Per i Giochi del Mediterraneo si aspetta ancora il contributo della Regione Puglia. Si tratta di circa 4 milioni di euro. Serviranno, in larghissima parte, per l’acquisto delle attrezzature sportive. I nostri consiglieri regionali dormono come sempre. Gli amministratori comunali anche

Qual è il contributo economico concesso dalla Regione Puglia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto? Ad oggi, a poco più di tre mesi dall’avvio del prestigioso evento internazionale, non risulta essere stato versato neanche un centesimo. Dei circa quattro milioni di euro che sarebbero stati promessi non v’è traccia. Risorse necessarie per l’acquisto delle diverse attrezzature sportive. Per predisporre un piano sanitario straordinario: concernente gli atleti, relativo ai circa 200 mila visitatori che arriveranno in città per l’occasione. Per i servizi ambientali: pulizia degli impianti sportivi, delle vie cittadine, il decoro urbano, l’estetica degli spazi pubblici.

Tra non molto i Giochi si saranno conclusi. Aspettando Godot, l’attesa si tramuterà in vana speranza. Nell’ennesimo tradimento patito da questo territorio. I nostri consiglieri regionali, di sinistra e di destra, hanno posto la questione? Conoscono il problema? L’Amministrazione comunale ha chiesto lumi al presidente Decaro, dopo la processione mano nella mano del Giovedì Santo? I partiti, o quel che resta degli stessi, di cosa discutono se non s’interessano di questi temi alla fine? Un evento sportivo internazionale saggia la qualità media di una classe dirigente. La nostra si farebbe fatica a vederla impegnata persino in una gara di bocce. Suderebbe restando immobile.