BOC-CATA DI OSSIGENO

di Maria D’Urso

Scongiurato il dissesto, favorevole la sentenza della Corte di Appello per il Comune di Taranto

Il Comune di Taranto non andrà in dissesto. L’Ente civico con sede a Piazza Municipio non dovrà restituire 250 milioni euro in BOC (Buoni Obbligazionari Comunali) a Banca Intesa. È quanto emerge dalla sentenza favorevole, appena emanata dalla Corte di Appello di Lecce, che ha definitivamente chiarito la posizione dell’amministrazione comunale tarantina.

La decisione mette fine a una complessa e lunga vicenda economico-giudiziaria, durata ben 17 anni, che aveva tenuto con il fiato sospeso i conti dell’Ente e alimentato il timore di possibili ripercussioni finanziarie, fino all’ipotesi estrema del dissesto. Questa pronuncia, della Corte di Appello, rappresenta un passaggio decisivo per l’amministrazione comunale, che vede così scongiurato uno scenario potenzialmente critico per le casse comunali, già compromesse.

Nei prossimi minuti, il sindaco Piero Bitetti insieme alla squadra di assessori illustrerà nella conferenza stampa i contenuti della sentenza.