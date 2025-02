Bocciatura Vis ex Ilva, Pagano: “Una ‘questione di Stato’ che costa caro al territorio”

Preoccupazioni da parte del Pd sulla sostenibilità ambientale e sulla salute pubblica: mancanza di investimenti per la decarbonizzazione

“La bocciatura da parte dell’Istituto superiore di sanità della VIS presentata dai commissari AdI dimostra che con il ciclo integrale non si raggiungeranno mai gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di salvaguardia della salute. Continuare ad autorizzare una produzione di questa portata avrà la sola conseguenza di fornire al nuovo acquirente un ottimo alibi per non avviare nemmeno gli investimenti per la decarbonizzazione.”

Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico e Capogruppo in Commissione Bilancio a Montecitorio.

“Per quanto riguarda i profili ambientali e di salute ribadiamo l’importanza di non slegare procedimenti come VIS e VDS dagli interessi del territorio. È per questo motivo che con i nostri emendamenti all’ultimo decreto ILVA chiediamo che ci sia il coinvolgimento di autorità come ISPRA, ARPA e ASL nella valutazione del danno prodotto da determinati livelli produttivi. Credere che l’acciaieria sia solo una ‘questione di Stato’ vuol dire tornare al tempo in cui la città di Taranto, il territorio e la sua comunità devono pagare da soli il prezzo enorme di un interesse nazionale. Questo non dobbiamo permetterlo.”