Boshnjaku si avvicina al Pd

Abbate compie il primo miracolo da presidente del Consiglio comunale. Quale? Far tornare a dialogare il litigioso – e divisivo – Partito Democratico di terra jonica

“Chi mi conosce sa perfettamente la sofferenza che ho provato dopo la rottura con il Partito Democratico, il partito con cui sono stata eletta nella primavera del 2022, portatore di quei valori in cui mi sono sempre riconosciuta.” Lo afferma in una nota la consigliera comunale Bianca Boshnjaku.

“Gli ultimi due anni sono stati complicati dal punto di vista politico e, nonostante il travaglio interiore, ho ritenuto di proseguire il percorso politico all’interno della amministrazione, certa di poter dare un contributo anche dopo l’allontanamento dal PD che proprio un anno fa ha deciso di lasciare tutte le postazioni e mettersi alla opposizione. Una decisone che al tempo non condivisi.

Nell’ultimo anno, però, come tutti, – sottolinea – ho registrato uno scollamento della amministrazione comunale rispetto alla città e, con rammarico, ho assistito impotente a troppi cambi di casacca e di linea politica. Ma ho voluto continuare a perseguire la strada del dialogo fino allo scorso settembre, quando ho cominciato a presenziare con sempre minore assiduità alle riunioni di maggioranza.

Tutto si è irrimediabilmente incrinato con la decisone di sfiduciare il presidente Bitetti e la successiva elezione di Abbate a presidente del Consiglio comunale. – Prosegue la nota – Non ho partecipato ad entrambe le votazioni perché osservavo che né la città né i miei elettori stavano comprendendo questo assurdo accanimento. Nelle ultime settimane mi sono concessa una riflessione che mi ha portato a quella che ritengo essere la decisone più rispettosa e coerente verso me stessa e verso la mia città.

In questi anni non mi sono mai risparmiata e non ho mai chiesto nulla. Questo mi rende libera di scegliere da che parte stare. – Conclude la Boshnjaku – Scelgo di ritornare a casa: ai valori democratici, progressisti e alla politica con la P maiuscola. Quella a servizio della propria comunità.”