lunedì 17 Agosto 26
Paola Fornaro

CAMBIO DI STAGIONE

Politica

Articoli Correlati

Azione, Di Gregorio: “Dai Giochi del Mediterraneo prenda forma la Taranto dello sport”

CP -
Si riporta di seguito la nota stampa del consigliere comunale di Azione Vincenzo Di Gregorio Con i Giochi del Mediterraneo ormai alle porte, Taranto deve...
Read more

Dall’Ospedale vogliamo la salute

Vincenzo Carriero -
Mancano all'appello 650 infermieri e 200 operatori socio-sanitari. Senza questo piano di assunzioni il San Cataldo non potrà mai essere aperto al pubblico. Dove...
Read more

Il regista occulto della politica massafrese

CP -
di Angelo Nasuto Un anno dopo la vittoria elettorale, la maggioranza deve fare i conti con le critiche dell’ex assessore e con i nuovi equilibri...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand