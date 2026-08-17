Pulsano, Di Lena: “La legalità non può essere uno slogan”

Sicurezza, riposo dei residenti e attività turistiche al centro dell’intervento del consigliere di opposizione, che critica le forze politiche accusate di intervenire sui temi dell’ordine pubblico solo dopo i fatti di cronaca

Il consigliere comunale Angelo Di Lena interviene sul tema della sicurezza e della gestione del territorio, chiedendo un approccio strutturale che superi la logica dell’emergenza. Nel corso dell’incontro, Di Lena ha espresso apprezzamento per l’impegno assunto dal sindaco, che ha accolto formalmente le proposte avanzate per potenziare i controlli territoriali, con l’obiettivo di tutelare il riposo dei residenti e garantire il regolare svolgimento delle attività turistiche.

“La legalità non può essere uno slogan da utilizzare esclusivamente in occasione di fatti di cronaca. – Ha dichiarato Di Lena – La vera legalità risiede nella quotidianità dell’azione amministrativa e nella trasparenza degli atti. Fare opposizione, per me, significa vigilare costantemente sulla correttezza dell’operato dell’Ente, pretendendo lo stesso rigore che si richiede ai cittadini”.

Nel suo intervento, il consigliere ha rivolto anche una critica alle forze politiche che, a suo giudizio, affrontano le questioni legate all’ordine pubblico soprattutto quando queste raggiungono un’ampia esposizione mediatica.

“È lecito chiedersi dove fossero queste forze politiche in tutti questi anni. – Ha aggiunto Di Lena – Assistiamo oggi a un risveglio improvviso su temi che, al contrario, richiederebbero un impegno costante e non un’opposizione ‘a corrente alternata’. Non accetto lezioni di coerenza da chi, in passato, ha preferito l’immobilismo o l’assenza dai banchi dell’opposizione».

Per Di Lena, la priorità resta la prevenzione attraverso un’attività amministrativa costante, trasparente e attenta. Il consigliere ha quindi ribadito l’intenzione di proseguire nell’attività di controllo sugli atti dell’Ente, con particolare attenzione alle decisioni che riguardano la sicurezza e la gestione del territorio, “nell’esclusivo interesse dei cittadini di Pulsano”.