Camera (Pd) nomina Viggiano: l’augurio del sindaco Bitetti

Il sindaco Piero Bitetti porge le sue congratulazioni a Francesca Viaggiano. L’ex assessore, della giunta Melucci, è diventata parlamentare della Repubblica subentrando alla Camera dei deputati al dimissionario Ubaldo Pagano, nel frattempo risultato eletto al Consiglio regionale della Puglia. Bitetti ringrazia Pagano per l’impegno profuso al servizio territorio ionico e gli augura un buon lavoro per l’incarico in via Gentile.

“Per Taranto è un’ottima notizia – commenta il primo cittadino- Conosco Francesca Viggiano da tanti anni: persona leale e molto preparata, sono certo che saprà rappresentare nel migliore dei modi la città di Taranto e la Terra Ionica. A lei va il mio abbraccio, il mio personale in bocca al lupo e gli auguri di buon lavoro. Sono sicuro che avremo modo di collaborare, come del resto abbiamo sempre fatto, per il bene della nostra comunità” conclude Bitetti.