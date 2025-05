Carta europea della disabilità, Perrini (Fdi): “Solo 5 comuni pugliesi hanno stipulato convenzioni”

Il consigliere regionale Renato Perrini fa notare che solo cinque Comuni pugliesi hanno attivato convenzioni per la Disability Card, limitando l’accesso a diritti e agevolazioni per le persone con disabilità

In Puglia ci sono solo cinque Comuni che hanno stipulato convenzioni con strutture socio-economico-culturali del territorio per i possessori della Carta Europea della Disabilità. E sono la città di Bari, San Severo e San Giovanni Rotondo (in provincia di Foggia), Fasano (in provincia di Brindisi) e Scorrano (in provincia di Lecce).

Lo fa sapere il consigliere regionale Renato Perrini per il quale è “un vero peccato se si tiene conto che la Disability Card consente alle persone con disabilità di ottenere agevolazioni e diritti in diversi ambiti: dai luoghi culturali (teatri, cinema, musei) a supermercati e ai trasporti etc. Ma è un documento prezioso perché consente al possessore di poter certificare la propria condizioni agli uffici pubblici. In Puglia, però, sono davvero pochi i disabili che possono utilizzarla”.

A tal scopo, Perrini, insieme all’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Chiara Gemma, sta organizzando incontri “per sensibilizzare i sindaci a stipulare convenzioni, tenuto conto che lo strumento è stato voluto dall’Europa con una Direttiva che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa il 14 novembre scorso. Ma come vicepresidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale – aggiunge – vorrei che a sensibilizzare i Comuni a stipulare convenzioni fosse anche il consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia Ruggiero Mennea, che ho chiamato in audizione, insieme al capo dipartimento Welfare della Regione Puglia, Valentina Romano, per capire in quale modo si può implementare la card in diverse aree, come l’accesso a servizi pubblici, luoghi culturali, e la promozione di un’inclusione sociale più ampia.”