Casa Paisiello, Tursi (Pd): “Snaturato il progetto museale”

“Abbiamo appreso dell’idea di affidamento della Casa-museo Paisiello al Conservatorio musicale di Taranto. Sebbene sia una bella notizia, temiamo che questa idea o affidamento, del quale non si capisce quali atti siano già stati sottoscritti, possa snaturare il finanziamento regionale ottenuto per i lavori.” Lo afferma in una nota il segretario cittadino del Partito Democratico, Giuseppe Tursi.

“Allo stato attuale tutto l’immobile dovrebbe diventare una casa-museo e non soltanto un piano; la stessa necessita ancora di un progetto per gli allestimenti museali, la validazione della Soprintendenza e il recupero dei manufatti originali del compositore tarantino. – Sottolinea – Secondo quanto descritto, invece, si avrebbe un solo piano museale e di carattere digitale e non tradizionale, facendo venire meno lo scopo presunto del finanziamento regionale stesso.

Chiediamo, pertanto, agli uffici regionali competenti e all’Assessore regionale Fabiano Amati di accertare che sia tutto in regola e che lo scopo del finanziamento venga mantenuto a difesa del patrimonio storico, culturale e artistico della città vecchia. – Conclude Tursi – Non possiamo permettere che le cose accadano cambiando traiettoria e rischiando di creare problemi amministrativi o contabili. Oltre questo, chiediamo un ulteriore aggiornamento sui tempi con la fine programmata dei lavori che attendiamo ormai da anni.”