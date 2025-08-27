Caso Gira, Vietri (FdI): “Chiesta trasparenza su presunta incompatibilità e affitto locali”

“Quando emergono dubbi su incompatibilità e locazioni pubbliche non siamo di fronte a questioni private: è in gioco la credibilità delle istituzioni”

“’Vogliamo vederci chiaro’. Con queste parole ho avanzato richiesta di acquisizione degli atti all’interno della Commissione di Garanzia e Controllo in merito alle vicende apparse sugli organi d’informazione che richiamano l’Avvocato Gira Presidente di Amat nominata dal sindaco Bitetti.” Così in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giampaolo Vietri.

“Il caso è emerso dopo le notizie di stampa circa una presunta situazione di incompatibilità dell’Avv. Gira alla carica di Presidente e in merito all’affitto di un locale da parte dell’ AMAT. L’immobile, secondo quanto riportato, sarebbe stato locato dall’Amat, quando l’Avvocato Gira ricopriva già la carica di presidente, e risulterebbe riconducibile al suo compagno.

Alla luce di tali informazioni, ho chiesto che la Commissione acquisisca tutta la documentazione perché gli aspetti evidenziati non possono essere archiviati come semplice cronaca amministrativa. – Si legge nella nota – Quando emergono dubbi su incompatibilità e locazioni pubbliche non siamo di fronte a questioni private: è in gioco la credibilità delle istituzioni. La trasparenza pertanto non è un optional ed è la condizione minima per garantire fiducia e rispetto verso le istituzioni.

La Commissione di Garanzia e Controllo sarà dunque chiamata a valutare nel dettaglio le carte, per comprendere se vi siano stati comportamenti in conflitto con le norme di correttezza istituzionale, auspicando che non ce ne siano, per restituire piena chiarezza ai cittadini. – Conclude Vietri – Dipanare ogni dubbio, in questo caso, non è solo opportuno: è indispensabile perché la politica non può girarsi dall’ altra parte ma ha l’obbligo di vederci chiaro.