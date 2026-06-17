mercoledì 17 Giugno 26
CP

Caso Maraglino, condanna a due anni in primo grado: si aprono ore decisive per la Giunta Zaccaro

Politica

Articoli Correlati

Forza Italia, De Palma lancia il partito-taxi

CP -
di Ciemme La nuova idea dell’onorevole ginosino. I giochi di potere all’interno degli Azzurri. E una vocazione, ormai acclarata, alla sconfitta Sono passati solo 2 giorni...
Read more

Asl Taranto, nominati il direttore sanitario e amministrativo

Vincenzo Carriero -
Si tratta di Vincenzo Gigantelli e Francesco Saverio Massaro. Quest'ultimo molto vicino all'assessore regionale Pentassuglia e già sindaco di Manduria. Le nomine firmate ieri...
Read more

Il PD chiede il terzo assessore

CP -
Nei prossimi giorni verrà reiterata la richiesta al primo cittadino. I Dem rivendicano il posto occupato in giunta dalla Stamerra Il Partito Democratico torna alla...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand