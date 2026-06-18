Dimissioni Starace, Decaro: “Dimostrerà la correttezza del suo operato”

“Comprendo la sua necessità di essere libera di fare chiarezza e proteggere sua famiglia”

“Grazia Maria Starace ha rimesso il mandato di assessora al Turismo consegnando nelle mie mani la gestione delle deleghe assegnatele. Comprendo il suo stato d’animo e la sua necessità di essere libera di fare chiarezza e nel contempo di proteggere la sua famiglia.

La ringrazio per il lavoro fatto e sono certo che potrà nelle sedi opportune far valere le sue ragioni e dimostrare la correttezza del suo operato”. Lo afferma i presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, in relazione alle dimissioni dell’assessora Starace indagata per concussione in una inchiesta legata alla sua attività quando assessora al Turismo del Comune di Vieste. (Ansa)