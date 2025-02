Castellaneta, il congresso di FdI diventa un caso

A molti attivisti della destra locale non convince la scelta di Simone Giungato quale nuovo coordinatore del partito della Meloni. Viene rimproverato allo stesso l’appoggio offerto al candidato sindaco di centrosinistra, Di Pippa, alle scorse elezioni amministrative. Affiancandolo addirittura sul palco per il comizio di chiusura della campagna elettorale. Attenti: così la fiamma rischia di spegnersi

Una candidatura che divide. Che rompe spaccando. Che rischia di attenuare – o far spegnare del tutto – la fiamma di Fratelli d’Italia in quel di Castellaneta. Quale candidatura? Quella di Simone Giungato a coordinatore comunale del partito del presidente Meloni. Scelta che sta generando forti tensioni all’interno della formazione politica di centro-destra. Alimentando un acceso dibattito tra iscritti e dirigenti locali. Con frizioni crescenti, distinguo, dubbi sull’opportunità di una scelta di questo tipo.

Giungato sarebbe sostenuto dall’onorevole Patarino e dal suo gruppo; le critiche si concentrano su due punti principali rispetto ad un’eventuale scalata dello stesso alla segreteria cittadina del partito. Aspetti dirimenti, concernenti il suo recente percorso politico. Il primo attiene la mancata elezione a sindaco di Alfredo Cellammare: esponente anch’egli di FdI. Mancata elezione che, secondo alcuni, andrebbe imputata proprio a Giungato. E, al sostegno pubblico, che il pretendente al coordinamento comunale di Fratelli d’Italia avrebbe offerto a un candidato sindaco di schieramento opposto: Di Pippa. Salendo sul palco, addirittura, assieme allo stesso per il comizio finale prima del voto alle scorse amministrative. Un appoggio plateale che, per molti esponenti e attivisti della destra locale,si sarebbe rivelato decisivo per la vittoria al ballottaggio dell’esponente di centrosinistra.

I vertici provinciali del partito, al momento dell’iscrizione di Giungato, giurano non sapessero di questo episodio. Di essere all’oscuro rispetto ad una tale condotta. Domenica prossima, intanto, verrà celebrato il congresso cittadino. A Giungato si contrappone un giovane professionista: Aldo Scarano. Buio a mezzogiorno. La notte dei lunghi coltelli della destra a Castellaneta è appena cominciata.