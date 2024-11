Circolo Massafra, Pd Ionico: “Nessuna ingerenza. Commissariamento chiesto dal territorio locale”

“Questa scelta, lungi dall’essere punitiva, è una misura necessaria per ristabilire un clima sereno e il rispetto delle regole all’interno del nostro partito perché fortemente richiesta da Sindaci e militanti locali”

“La decisione di commissariare il circolo di Massafra trova il nostro pieno sostegno e rappresenta un atto di responsabilità da parte del Segretario regionale Domenico De Santis. Un atto che non è stato fatto a cuor leggero, anzi è frutto di una lunga riflessione da parte del Segretario regionale.” Lo affermano in una nota i rappresentati della segreteria provinciale del Pd ionico

“La segretaria provinciale ha infatti chiesto il commissariamento a ridosso della caduta del Sindaco Quarto, decisione presa da 3 consiglieri comunali del Pd non concordata con il partito. Parliamo di quasi due mesi fa. Questa scelta, lungi dall’essere punitiva, è una misura necessaria per ristabilire un clima sereno e il rispetto delle regole all’interno del nostro partito perché fortemente richiesta da Sindaci e militanti locali. – Sottolineano – Le ingerenze vengono semmai da chi del Partito Democratico non fa più parte.

La scelta del Segretario De Santis di assumere direttamente il ruolo di commissario è un sacrificio personale che merita apprezzamento, perché rappresenta un elemento di garanzia per tutti gli iscritti e per la comunità politica e che viene a valle di una serie di ipotesi tutte interne alla federazione jonica e che avevano ricevuto pretestuosamente una contrarietà da parte di presunte filiere correntizie.

Noi riconosciamo solo il PD e quindi il Segretario regionale ci rappresenta tutti. I comunicati di attacco al Segretario regionale Domenico De Santis sono non solo ingenerosi, ma testimoniano logiche da vecchia politica. – Concludono – Questi atteggiamenti non fanno altro che rafforzare la nostra convinzione che la strada tracciata dalla Segreteria Nazionale e Regionale di rinnovamento non sia soltanto giusta, ma assolutamente necessaria per il futuro del Partito Democratico.”