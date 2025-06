Cis, Bitetti: “Bene il riavvio del tavolo. I cittadini chiedono risultati”

“È un gesto importante che riporta il confronto istituzionale su un piano operativo, dove ora serve continuità”

“Accolgo con favore la ripresa del tavolo CIS dopo tre anni di fermo. È un segnale importante verso un territorio che attende risposte concrete da troppo tempo. Desidero ringraziare l’onorevole Dario Iaia per aver convocato questa riunione e per l’impegno che sta dedicando alla ripresa del percorso CIS.” Così in una nota il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, sulla ripresa del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

“È un gesto importante che riporta il confronto istituzionale su un piano operativo, dove ora serve continuità. Come Sindaco di Taranto, rinnovo il mio appello a interventi tempestivi, efficaci e trasparenti, a partire da quelli che riguardano direttamente la città capoluogo, che rappresenta il cuore pulsante dell’intera area ionica.

Le priorità su Taranto città sono chiare: salute pubblica, bonifiche, gestione rifiuti, rigenerazione urbana, potenziamento delle infrastrutture, transizione economica e una governance unitaria. – Si legge nella nota – Il percorso è certamente complesso, ma è l’unico possibile per garantire un futuro sostenibile, giusto e inclusivo.

Garantisco la piena disponibilità del Comune di Taranto a collaborare in ogni fase: per accelerare i progetti in corso, sbloccare quelli fermi, condividere soluzioni, superare ostacoli. – Afferma il primo cittadino – È il momento di lavorare insieme, senza steccati e senza bandiere di partito, nell’interesse esclusivo della comunità che rappresentiamo.

Le istituzioni, a ogni livello, devono parlare una sola lingua: quella della responsabilità verso i cittadini. – Conclude Bitetti – I cittadini vogliono vedere risultati, per questo è indispensabile che i prossimi mesi siano caratterizzati da azioni tangibili, tempi certi, cantieri attivi e un coordinamento stabile e concreto che restituiscano fiducia alla comunità e prospettiva concreta al futuro di Taranto.”