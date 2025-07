Cittadini puliscono le strade, Vietri: “Il comune dov’è?”

Decine di persone, armati di ramazze e buona volontà hanno pulito le principali vie dello shopping cittadino. Un gesto che, a detta di Giampaolo Vietri, mette in luce le gravi mancanza della parte pubblica

Spesso si dà la colpa della sporcizia della città all’inciviltà di alcuni tarantini. Eppure ci sono anche tanti esempi virtuosi che dimostrano il contrario: cittadini volenterosi che, per amore della propria città, si rimboccano le maniche e diventano parte attiva.

“Vedere queste persone che armati di ramazze, buona volontà ed entusiasmo, si mettono a pulire le strade del centro cittadino è un gesto encomiabile che ci dona speranza. È un esempio di amore per il proprio territorio e di senso civico che però allo stesso tempo mette in luce un problema serio e cioè la grave mancanza della parte pubblica che chiaramente non funziona”, queste le parole di Giampaolo Vietri (Fratelli d’Italia).

“Nei giorni scorsi avevo scritto all’ amministrazione comunale – prosegue – chiedendo un intervento immediato di sanificazione delle strade e anche dei marciapiedi; non una pulizia di facciata ma interventi con prodotti adeguati vista inoltre la presenza di blatte e l’inefficienza che riguarda la raccolta rifiuti a rilento in molte zone decentrate della città. Diciamocelo chiaramente …dal punto di vista igienico-sanitario, siamo ai minimi termini e ciò è inaccettabile anche alla luce delle tasse come appunto la Tari che i tarantini pagano e che il comune continua costantemente ad aumentare.”

A detta di Vietri, “Taranto è una città straordinariamente bella e merita di essere vissuta al meglio da chi ci abita e da chi sceglie di visitarla per le vacanze. La nuova amministrazione si è insediata, gli assessori ci sono, la giunta è completa per cui ora, dopo aver proclamato un piano di interventi straordinari per rimuovere la sporcizia che vi è in giro, e proprio l’ora che si dia realmente da fare. Speriamo che i tarantini non debbano trascorrere in queste condizioni l’intera estate. La città è nostra di tutti i tarantini. L’ amiamo e per questo pretendiamo efficienza, pulizia e decoro.”