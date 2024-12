Commissariamenti sinistri

di Angelo Nasuto

Non sembra esserci pace per il Pd di Massafra. Nei mesi che anticipano le consultazioni amministrative, la maggiore forza politica del centrosinistra attraversa un momento delicato

Sempre acque agitate nel Pd di Massafra, dove gli iscritti al partito chiedono correttezza. Nella sezione massafrese infatti i tesserati dem affermano che il commissariamento del circolo delle Tebaide non può essere avviato se prima non si pronuncia la Commissione nazionale di Garanzia. La vicenda ebbe inizio circa dieci giorni fa, con il tentativo di insediamento che De Santis avrebbe compiuto dopo la sua auto nomina a commissario del circolo.

Gli stessi iscritti aggiungono nella nota: “correttezza vorrebbe che, di fronte ad un ricorso, si attenda l’esito dello stesso e la pronuncia del massimo organo di garanzia del partito, per verificare che tutto sia stato fatto nel rispetto delle procedure e delle norme statutarie. Altre forzature farebbero crescere un clima di contrapposizione che vogliamo scongiurare e speriamo che non vengano portate avanti da chi dovrebbe essere garante di responsabilità, terzietà e rispetto delle regole”.

Tutto ciò sta accadendo quando la città sta conoscendo un momento fervido di incontri segreti e accordi più o meno chiari, in vista dell’inizio della campagna elettorale per le elezioni amministrative della prossima primavera. Fra qualche mese saranno chiari i vari schieramenti pronti a contendersi il governo di un città importante nelle provincia tarantina e ci si chiede se tale situazione possa influire nel Partito Democratico massafrese, che dovrà affrontare l’appuntamento alla prova delle urne; al momento non ci sono alleanze con altre raggruppamenti partitici o liste civiche.