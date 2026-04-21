Comune, anche Taranto è contro gli animali nei circhi

di Maria D’Urso

La mozione, approvata all’unanimità durante la seduta di oggi del Question time, impegna la massima assise nel sollecitare il Governo di adottare, con urgenza, il decreto legislativo attuativo entro un anno per la dismissione degli animali dagli spettacoli circensi. Non passano, ancora, le mozioni di Stellato

Stop agli animali nei circhi. Anche l’amministrazione di Piero Bitteti si aggiunge alla cordata di comuni che sono favorevoli al divieto, dello sfruttamento degli animali negli spettacoli circensi, con una mozione firmata dal consigliere Giandomenico Vitale (Unire Taranto Con Bitetti Sindaco). Quest’ultima è stata approvata all’unanimità, durante la seduta di Question time, svoltasi a Palazzo di Città nel primo pomeriggio.

No agli animali nei circhi

Nello specifico, con la mozione del Presidente della commissione Ambiente sottoscritta anche dalle colleghe di maggioranza quali Patrizia Boccuni (Unire Taranto Con Bitetti Sindaco), Alexia Serio (Partito Democratico) e Virginia Galeandro (Per Bitetti), l’Ente civico chiederà al Governo di adottare, con urgenza, il decreto legislativo attuativo previsto per l’applicazione della legge 106/2022, fissando entro un anno il termine per la dismissione degli animali dagli spettacoli circensi e di destinare le risorse previste alla riconversione del settore e alla ricollocazione degli stessi in strutture idonee: “Si tratta di spettacoli – ha specificato Vitale, durante l’intervento in aula – che veicolano messaggi errati, soprattutto ai ragazzi, educandoli così alla sopraffazione ed alla violenza, invece che cercare di indirizzarli alla convivenza e alla salvaguardia dell’ecosistema”. Al contempo, nei territori di pertinenza dell’Ente civico, l’amministrazione ha dato atto di rafforzare i controlli sui circhi e promuovere campagne di sensibilizzazione per favorire spettacoli senza animali. Approvata anche la mozione di Mirko Di Bello (Italia Oltre) sul rafforzamento delle misure di moderazione e controllo della velocità nei quartieri Lama e San Vito.

Tutte le mozioni bocciate di Stellato

Semaforo rosso per le mozioni presentate da Massimiliano Stellato. Il consigliere di Forza Italia non demorde e continua a presentare molte proposte che, il più delle volte, non convincono l’assise e di conseguenza vengono ritirate o bocciate. Che si tratti di contenuti prettamente di competenza della maggioranza o di proposte generiche, sta di fatto che anche stavolta non sono state accolte le sue proposte, che riguardano la Promozione e attivazione di una Società di Trasformazione urbana (stu), Riconversione locali privati in aree di parcheggio pubblico, dell’Istituzione di un Polo fieristico nell’ambito del PUG e dell’istituzione dell’Osservatorio comunale per Taranto Zes Unica del Mezzogiorno. La seduta si è chiusa dopo un’ora e in un clima disteso.