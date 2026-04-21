La strana coppia

di Maria D’Urso

Stellato-Ungaro e le due anime all’interno di Forza Italia. La variabile Occhiuto. Le prossime Politiche solleticano le fantasie azzurre

Scossoni in Forza Italia. Questo è quanto starebbe accadendo in seguito all’arrivo di Massimiliano Stellato, che non sarebbe stato gradito nella casa degli azzurri tarantini, tanto da far storcere il naso a più di qualche storico esponente. Che Stellato sia transitato in più partiti per preservare i propri obiettivi non è una novità e, anche questa volta, l’unico intento sembrerebbe essere la candidatura alle elezioni politiche del prossimo anno.

Infatti, secondo quanto riferito da fonti a CosmoPolis, nelle ultime settimane si registrerebbe una certa tensione tra Stellato e il suo collega forzista, in opposizione al Comune di Taranto, Rosario Ungaro che fa riferimento al consigliere regionale Massimiliano Di Cuia. L’attrito politico sarebbe scaturito dalla manovra di Stellato, che starebbe cercando di ingraziarsi il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intavolando trattative nel tentativo di consolidare un rapporto politico in vista delle prossime dinamiche elettorali.