Comune, Bilancio 2026: l’opposizione chiede riqualificazione delle Tre Terre

I consiglieri Stano, Ungaro, Messina, Stellato e Di Bello hanno presentato un emendamento al bilancio, che andrà in Consiglio martedì alle ore 11, per la riqualificazione urbana e messa in sicurezza della rete viaria delle Tre Terre

I consiglieri Gregorio Stano (M5S), Rosario Ungaro (Forza Italia), Emiliano Messina (Udc), Massimiliano Stellato (Forza Italia) e Mirko Di Bello (Italia Oltre) hanno presentato un emendamento al bilancio, che andrà in Consiglio martedì alle ore 11, per la riqualificazione urbana e messa in sicurezza della rete viaria delle Tre Terre. Nello specifico, i consiglieri chiedono di attingere da fondi non ancora impegnati della Missione 1, Programma 11 (Altri servizi generali) o da economie derivanti dalla razionalizzazione dei costi di gestione degli organi istituzionali, la somma di 120 mila euro.

L’intervento riguarderà il decoro urbano e la messa in sicurezza della rete viaria, in una zona periferica e popolosa come le Tre Terre: “L’emendamento garantisce – spiegano i consiglieri – il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso una variazione compensativa tra missioni differenti, in linea con i principi di sostenibilità finanziaria richiamati nella relazione tecnica” concludono.