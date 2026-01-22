Comune, M5S: “L’ amministrazione abbandona i più fragili”

Si riporta di seguito la nota stampa del MoVimento 5 Stelle: “Desta forti preoccupazioni la decisione del Comune di Taranto di apportare pesanti tagli al Welfare”

Si riporta di seguito la nota stampa del MoVimento 5 Stelle: “Desta forti preoccupazioni la decisione del Comune di Taranto di apportare pesanti tagli al Welfare. Ad essere particolarmente colpiti sarebbero le cooperative sociali che si occupano di minori, già in situazioni di grande vulnerabilità”.

Il tema, afferma il Gruppo Territoriale M5S Taranto, è di grande delicatezza e solleva non poche critiche. Meno risorse significa minori possibilità di accesso a percorsi educativi personalizzati, supporto psicologico, e attività che sono fondamentali per la loro crescita.I tagli porteranno solo ad una riduzione di quantità e qualità dei servizi offerti aggravando lo stato di fragilitá.

Continua la nota “A ciò si aggiunge un’ ulteriore aspetto, non meno trascurabile, che riguarda le condizioni di lavoro degli operatori. Il M5S, proprio in occasione della raccolta “GiocattoliInMovimento” poi donati ad alcune comunità per minori, ha potuto toccare con mano le difficoltà che fronteggiano gli operatori del settore.

Il personale, stante gli annunciati tagli, si troverà a lavorare in condizioni più difficili, con meno risorse e carichi di lavoro maggiori, riducendo l’efficacia del lavoro svolto. Ma Welfare significa anche attenzione e cura verso disabili, anziani e altre situazioni di svantaggio. La politica dei tagli che da anni l’attuale governo porta avanti, sta evidentemente contagiando anche l’attività amministrativa locale. A fronte di un falso risparmio si stanno, in realtà, alimentando futuri costi sociali ed economici più elevati”

Il MoVimento 5 Stelle afferma che i tagli al Welfare non sono solo una questione di bilancio ma toccano la responsabilità sociale e l’impegno della politica verso le generazioni future alle quali va riconosciuto il valore dell’investimento sociale in una visione lungimirante.