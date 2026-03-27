Comune, PD: “Pieno sostegno al Sindaco, ma no a modifiche ad personam”

“Nonostante la piena adesione alla coalizione, riteniamo questa modifica contraria ai principi di trasparenza che il partito intende difendere per la modalità con cui si è arrivati alla discussione e alla votazione”

“Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Taranto conferma il suo pieno sostegno al Sindaco e alla maggioranza, ma conferma il voto contrario sulla proposta di modifica del regolamento avanzata durante il consiglio comunale odierno. “ Lo affermano i rappresentati del Pd a seguito del Consiglio comunale che si è svolto questo pomeriggio.

“Nonostante la piena adesione alla coalizione, il PD ritiene che questa modifica sia ad personam e contraria ai principi di trasparenza che il partito intende difendere per la modalità con cui si è arrivati alla discussione e alla votazione.

Si tratta di una posizione coerente, già adottata in passato, – concludono – che non riflette un problema politico con la maggioranza ma una ferma difesa dei valori fondamentali del partito che non potranno mai essere messi in discussione come già accaduto negli anni passati”.