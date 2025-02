Comune Taranto, Tursi e Delton (Pd): “Per Melucci è un saloon a porte girevoli”

“Taranto ha bisogno di chiudere urgentemente l’esperienza dell’amministrazione Melucci e aprire una stagione di stabilità e lucidità politica, specie in un momento storico in cui ci sono tutti gli strumenti per ridisegnare il futuro di una comunità che va ascoltata e ricondotta a unità”

“È diventato impossibile, ormai, tenere il conto dei cambiamenti decisi dal Sindaco Melucci negli assetti politici e amministrativi del Comune di Taranto. Il Sindaco sembra in preda di una cronica instabilità politica che danneggia la città. Ai continui cambi di giunta per assicurarsi le mani alzate in consiglio comunale, si aggiungono i valzer dei dirigenti a perpetuo danno della continuità amministrativa che serve a governare in modo efficace i procedimenti amministrativi in capo a un Ente Locale.” Così in una nota Giuseppe Tursi, Segretario cittadino Pd Taranto, e Luca Delton, Vicesegretario Pd provinciale ionico.

“Modificare di continuo la guida delle Direzioni comporta sconvolgimenti organizzativi e la necessità di trovare sempre nuovi equilibri, anche a livello relazionale, per il personale, che già lavora in condizioni complicate a causa della carenza di organico, come denunciano dipendenti e sindacati e gli stessi consiglieri comunali, anche quelli della maggioranza quando sono lontani da palazzo di città. – Sottolineano – Questa cattiva gestione si traduce nel rischio di inefficienze nell’erogazione di servizi essenziali per i cittadini, specie in settori delicati come i servizi sociali o le attività produttive, solo per fare un esempio. Tali conseguenze non sarebbero, ovviamente, attribuibili ai dipendenti, ma alla schizofrenia politica che incide negativamente sugli uffici, oltre che sulla città.

Taranto ha bisogno di chiudere urgentemente l’esperienza dell’amministrazione Melucci e aprire una stagione di stabilità e lucidità politica, specie in un momento storico in cui ci sono tutti gli strumenti per ridisegnare il futuro di una comunità che va ascoltata e ricondotta a unità.” Concludono Tursi e Delton.